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Зеленский на Ставке заслушал вернувшегося с передовой Сырского

Евгений КизиловПонедельник, 6 мая 2024, 20:37
Зеленский на Ставке заслушал вернувшегося с передовой Сырского
владимир зеленский и александр сырский. фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором заслушал доклад главкома украинской армии Александра Сырского о ситуации на передовой.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Только что провел заседание Ставки. Первое - это фронт. Доклад главкома: он был на передовой, непосредственно в бригадах. Доложил о ключевых вызовах и потребностях. Готовимся. Был также доклад о нашем собственном производстве оружия и комплектации наших бригад. Максимум делаем, чтобы дать больше оружия для наших воинов".

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Детали: По словам президента, отдельно на Ставке обсудили поставки от партнеров: сроки и возможность ускорить реальное поступление оружия и снарядов.

Прямая речь: "За политическими решениями должна быть реальная логистика - реальное получение оружия нашими воинами. Все, кто вовлечен, должны сейчас работать 24/7 с партнерами, в частности с Соединенными Штатами".

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Что предшествовало: Из-за сложной ситуации на востоке главнокомандующий ВСУ Сырский двое суток провел на передовой, где противник сосредоточил основные силы для наступления.

Темы: ЗеленскийСырскийвойна
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