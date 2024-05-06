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Несмотря на пожар на химзаводе, качество воздуха в Кропивницком в норме – ОВА

Евгений КизиловПонедельник, 6 мая 2024, 19:29
Несмотря на пожар на химзаводе, качество воздуха в Кропивницком в норме – ОВА
Специалисты замеряют качество воздуха в Кропивницком. фото: ОВА

Пожар на лакокрасочном заводе "Химрезерв" в Кропивницком не повлиял на качество воздуха, и оно остается в пределах нормы.

Источник: председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в соцсетях

Детали: По его словам, уже есть предварительные результаты исследования воздуха после локализации пожара на "Химрезерве". Сейчас замеры провели за пределами предприятия.

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По данным ГУ "Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней", специалисты выполнили замеры проб атмосферного воздуха на содержание углекислого газа, азота диоксида, метана, углеводородов нефти, сажи, пыли, формальдегида, ангидрида сернистого.

Дословно: "Предварительные результаты исследования - содержание вышеуказанных веществ в пределах допустимых уровней. Исследование воздуха продолжают".

Что предшествовало: В понедельник в Кропивницком горело предприятие по производству лакокрасочной продукции "Химрезерв". Пожар локализовали. Спасатели нашли одного погибшего, еще один человек пострадал.

Темы: Кропивницкийпожарэкология
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