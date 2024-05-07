Возле границы задержали мужчину в юбке, парике и с макияжем: собрался в Румынию

44-летний житель Золотоноши, переодетый в женщину, пытался пересечь границу с Румынией.

Источник: Госпогранслужба Украины

Детали: Мужчина надел юбку, парик, нанес макияж, взял с собой паспорт сестры и прибыл в Закарпатье.

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Дословно: "В пограничные наряды быстро разоблачили маневр с переодеванием „туристки", даже несмотря на то, что мужчина до последнего стоял на своем: он - гражданка Украины.

В отношении нарушителя составлен протокол об админправонарушении, дело рассмотрит суд".