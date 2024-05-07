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В ЦАХАЛ заявили, что взяли под контроль КПП «Рафах» со стороны Газы

Станислав ПогориловВторник, 7 мая 2024, 09:41
В ЦАХАЛ заявили, что взяли под контроль КПП «Рафах» со стороны Газы
Фото:Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник 7 мая заявила, что получила оперативный контроль на КПП "Рафах" со стороны Сектора Газа и остановила его работу.

Источник: Israel Defense Forces, CNN, "Радио Свобода"

Дословно: "ЦАХАЛ начал целенаправленную антитеррористическую операцию в районе восточного Рафаха; после получения разведывательных данных, которые указывали на то, что контрольно-пропускной пункт „Рафах" в восточном Рафахе используется в террористических целях, войска ЦАХАЛа получили оперативный контроль над газильской стороной контрольно-пропускного пункта".

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Детали: Военные Израиля сообщили, что ночью в понедельник сухопутные войска ЦАХАЛа начали контртеррористическую операцию в определённых районах восточного Рафаха.

Израильские военные уверяют, что перед началом операции ЦАХАЛ призвал жителей восточного Рафаха временно эвакуироваться в расширенную гуманитарную зону в Аль-Маваси, где ЦАХАЛ способствовал расширению полевых госпиталей, палаток и увеличению запасов воды, пищи и медикаментов. "Международным организациям, которые работали в этом районе, также было рекомендовано временно эвакуироваться до начала операции", - говорится в сообщении.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Израиль проводит боевую операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС на юг страны 7 октября. Тогда было убито более 1200 мирных жителей, более 250 человек были взяты в заложники и вывезены в Газу. Израиль заявил, что его цель - полное уничтожение ХАМАС в секторе Газа.

Несмотря на международное давление, Израиль неоднократно предупреждал, что ЦАХАЛ войдет в Рафах (город в Секторе Газа на границе с Египтом) для борьбы с оставшимися боевиками ХАМАС.

Что предшествовало:

  • В понедельник вечером Израиль начал наносить удары по целям в городе Рафах на юге Сектора Газа.
  • В прошлом месяце президент США Джо Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху к операции в секторе Газа и призвал к перемирию.
  • В США на этой неделе повторили, что не видели плана запланированной Израилем операции на город Рафах против ХАМАС, который бы защитил гражданское население, и повторили, что Вашингтон не может поддержать такое наступление.

Темы: Сектор ГазаИзраиль
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