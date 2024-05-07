Лукашенко вслед за Путиным решил проверить "ядерные подразделения"

В Беларуси решили внезапно провести проверку подразделений, способных применять тактическое ядерное оружие.

Источник: сообщение Минобороны Беларуси, аналитический проект "Беларускі Гаюн"

Детали: Внезапно проверить подразделения, способные применять тактическое ядерное оружие, распорядился самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко

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Дословно "Белоруски Гаюн": "К проверке привлекают эскадрилью штурмовиков Су-25 116-й штурмовой авиационной базы и 587-й отдельный ракетный дивизион 465-й ракетной бригады, вооруженный ОТРК „Искандер-М". В учениях также примет участие подразделение 336-й реактивной артиллерийской бригады, вооруженное ракетными комплексами "Полонез-М".

Отмечалось, что во время проверки будет "проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами". В частности, будет отработан вопрос подачи спецбоеприпасов в воинские части, и их загрузки на пусковые установки (подвеска на самолеты)".

Детали: Аналитики подчеркнули, что проверка началась на фоне объявления о подготовке к проведению в России учений по применению тактического ядерного оружия. Они предполагают, что, вероятно, для этого будут задействованы полигоны "Осиповичский" и "Неман".

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