ГУР об анонсе ядерных учений в России: Ничего, кроме заявлений, не наблюдаем
Понедельник, 6 мая 2024, 21:49
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя намерения РФ провести обучение по применению тактического ядерного оружия, заявил, что ядерный шантаж – стабильная практика режима Путина.
Источник: Юсов в эфире телемарафона "Единые новости", Укринформ
Прямая речь: "Пока что-то новое, кроме информационного эффекта и заявлений, мы не наблюдаем. Вся необходимая информация собирается, и над этим работают и украинские спецслужбы, и весь свободный мир. Ядерный шантаж — это стабильная практика режима Путина. Какой-то эпохальной новости здесь нет ".
Реклама:
Что предшествовало:
- Министерство обороны России 6 мая заявило, что по поручению правителя страны-агрессора Владимира Путина "в ближайшее время" проведет обучение по применению нестратегического ядерного оружия.
- Спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер назвал заявление российской стороны "примером безответственной риторики, которую мы видели со стороны России и раньше". Райдер также подчеркнул, что США не наблюдают изменений в стратегическом расположении российских сил, но "будут продолжать следить за ситуацией".