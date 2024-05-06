ГУР об анонсе ядерных учений в России: Ничего, кроме заявлений, не наблюдаем

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя намерения РФ провести обучение по применению тактического ядерного оружия, заявил, что ядерный шантаж – стабильная практика режима Путина.

Источник: Юсов в эфире телемарафона "Единые новости", Укринформ

Прямая речь: "Пока что-то новое, кроме информационного эффекта и заявлений, мы не наблюдаем. Вся необходимая информация собирается, и над этим работают и украинские спецслужбы, и весь свободный мир. Ядерный шантаж — это стабильная практика режима Путина. Какой-то эпохальной новости здесь нет ".

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