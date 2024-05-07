На Харьковщине саперы испытывают машину механизированного разминирования

Саперы испытывают машину механизированного разминирования PT-300 D:MINE на территории Харьковской области, где велись активные боевые действия.

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

ФОТО: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОГО РАЗМИНИРОВАНИЯ И БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ ГСНС

Дословно: "После успешного прохождения обучения саперы группы механизированного разминирования Межрегионального Центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины испытывают данную машину на территории, где велись активные боевые действия".

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ФОТО: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОГО РАЗМИНИРОВАНИЯ И БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ ГСНС

Детали: Сообщается, что машина очищает территорию поля, которое усеяно кассетными боеприпасами, которые самостоятельно не самоликвидировались и несут большую угрозу для людей.