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На Харьковщине саперы испытывают машину механизированного разминирования

Анастасия ПроцВторник, 7 мая 2024, 17:59
На Харьковщине саперы испытывают машину механизированного разминирования
ФОТО: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОГО РАЗМИНИРОВАНИЯ И БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ ГСНС

Саперы испытывают машину механизированного разминирования PT-300 D:MINE на территории Харьковской области, где велись активные боевые действия.

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

 
ФОТО: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОГО РАЗМИНИРОВАНИЯ И БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ ГСНС

Дословно: "После успешного прохождения обучения саперы группы механизированного разминирования Межрегионального Центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины испытывают данную машину на территории, где велись активные боевые действия".

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ФОТО: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОГО РАЗМИНИРОВАНИЯ И БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ ГСНС

Детали: Сообщается, что машина очищает территорию поля, которое усеяно кассетными боеприпасами, которые самостоятельно не самоликвидировались и несут большую угрозу для людей.

 
ФОТО: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОГО РАЗМИНИРОВАНИЯ И БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ ГСНС

Темы: Харьковская областьразминирование
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