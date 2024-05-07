На Харківщині сапери випробовують машину механізованого розмінування 

Сапери випробовують машину механізованого розмінування PT-300 D:MINE на території Харківської області, де велись активні бойові дії.

Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС

Дослівно: "Після успішного проходження навчання сапери групи механізованого розмінування Міжрегіонального Центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України випробовують дану машину на території, де велись активні бойові дії".

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фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС

Деталі: Повідомляється, що машина очищає територію поля, яке всіяне касетними боєприпасами, що самостійно не самоліквідувалися та несуть велику загрозу для людей.