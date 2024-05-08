Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Премьер-министр: Литва не будет высылать уклоняющихся украинцев, но возможны ограничения

Кристина Бондарева, Александр ШумилинСреда, 8 мая 2024, 12:51
Премьер-министр: Литва не будет высылать уклоняющихся украинцев, но возможны ограничения
Фото: Getty Images

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отвергла сообщения о том, что ее страна поможет отправлять украинских мужчин призывного возраста в Украину.

Источник: глава литовского правительства в комментарии Financial Times, сообщает "Европейская правда"

Детали: Шимоните отметила, что ЕС гарантировал защиту украинским гражданам, в том числе мужчинам, по крайней мере до марта 2025 года.

Реклама:

"Мы не будем организовывать депортации или разыскивать украинских мужчин в стране, потому что это было бы незаконно", - сказала глава литовского правительства.

Однако если Киев докажет, что мужчина уклоняется от военной службы, ему может быть отказано в предоставлении вида на постоянное проживание, сказала Шимоните.

По словам литовского премьера, она "стремится помочь Украине гарантировать, что у нее есть потенциал для обновления своих вооруженных сил и позволить людям, которые воевали в течение длительного времени, отдохнуть".

ВИДЕО ДНЯ

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас ранее допускал, что Литва могла бы ограничить уклоняющихся от военной службы в Украине мужчин в социальных выплатах, разрешениях на работу или других документах.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверяла, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

Читайте также: Вредящая справедливость. Какие последствия будет иметь решение о "наказании" украинцев за границей.

Темы: ЛитваУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов

Правительство Словакии заявило, что Фицо все еще оперируют, покушение совершили из политических мотивов

Сейм Польши одобрил изменения правил помощи украинским беженцам

фотоСМИ: Мужчина, который стрелял в Фицо, мог принадлежать к пророссийской военизированной группе

Генштаб: На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла

По всей Украине ввели графики почасовых отключений света

Все новости...
Литва
В Литве заявили, что готовы отправить войска в Украину для учений, но Киев не просил
Bloomberg: Президент Литвы призвал к улучшению отношений с Китаем
Шольц в Литве посетил военных немецкой бригады, которая будет сдерживать РФ
Последние новости
00:44
Министры Эстонии, Исландии и Литвы выступили на акции против скандального закона в Грузии
00:32
футбол"Челси", несмотря на травму Мудрика, победил "Брайтон": результаты матчей АПЛ
00:10
Оккупанты наносят удары по Харькову
23:53
видеоПутин прилетел в Китай, планирует разговор "тет-а-тет" с Си Цзиньпином
23:35
Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов
23:29
Как это строить жизнь заново в возрасте 60+. Опыт женщин
23:23
Новости экономики 15 мая: отключение света, США могут ограничить доступ Raiffeisen к своей финсистеме
23:17
видео, обновленоВ Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО
22:45
Конкурент OpenAI назначил соучредителя Instagram руководителем отдела продуктов
22:33
В Сумской области за день зафиксировали 37 обстрелов, известно о погибшем и пострадавшем
Все новости...
Реклама:
Реклама: