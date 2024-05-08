Премьер-министр: Литва не будет высылать уклоняющихся украинцев, но возможны ограничения

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отвергла сообщения о том, что ее страна поможет отправлять украинских мужчин призывного возраста в Украину.

Источник: глава литовского правительства в комментарии Financial Times, сообщает "Европейская правда"

Детали: Шимоните отметила, что ЕС гарантировал защиту украинским гражданам, в том числе мужчинам, по крайней мере до марта 2025 года.

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"Мы не будем организовывать депортации или разыскивать украинских мужчин в стране, потому что это было бы незаконно", - сказала глава литовского правительства.

Однако если Киев докажет, что мужчина уклоняется от военной службы, ему может быть отказано в предоставлении вида на постоянное проживание, сказала Шимоните.

По словам литовского премьера, она "стремится помочь Украине гарантировать, что у нее есть потенциал для обновления своих вооруженных сил и позволить людям, которые воевали в течение длительного времени, отдохнуть".

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Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас ранее допускал, что Литва могла бы ограничить уклоняющихся от военной службы в Украине мужчин в социальных выплатах, разрешениях на работу или других документах.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверяла, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

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