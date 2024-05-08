"Дали лодку, помпу и показали направление к Тисе": спасать горе-беглецов пришлось пограничникам

Семерых мужчин, которые пытались незаконно попасть в Венгрию, вытащили из Тисы 7 мая пограничники Мукачевского отряда.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Проверяя предоставленную оперативниками отряда информацию о возможной противоправной деятельности, наряд отдела "Вилок" заметил группу лиц, которые пытались накачать резиновую лодку. Увидев пограничников, злоумышленники покинули плавсредство и побежали к реке.

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Догнать беглецов удалось за 20 метров до госграницы. Мужчины уже успели войти в воду и поняли, что преодолеть реку не смогут. С помощью пограничников горе-беглецы смогли выйти на берег.

Всех задержанных доставили в подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения, а также, чтобы они смогли высушить личные вещи и одежду.

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Задержанными оказались трое закарпатцев, трое мужчин из Хмельницкой области, один из Кировоградщины и один из Львовской области.

Мужчины рассказали, что намеревались незаконно попасть в Венгрию. Для этого нашли в соцсетях дельцов, которые пообещали им помочь пересечь границу через официальные пункты пропуска.

По прибытии в поселок Вилок мужчинам сообщили, что в пунктах пропуска пересечь границу невозможно, а потому придется переплывать реку. Мужчинам предоставили одну лодку на всех, помпу и указали направление движения к Тисе.

За предложенные услуги мужчины должны были заплатить переправщикам от 6 до 7,5 тысяч долларов с каждого. Один из них уже даже успел рассчитаться за такой "сервис".

В отношении задержанных правоохранители составили админпротоколы. Правовую оценку действиям задержанных уже вскоре будет предоставлять суд.

Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.

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