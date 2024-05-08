Британская разведка оценила риски от модернизации РФ ракеты Х-101

Последствия ракетной атаки по Киеву 21 марта 2024 года. Фото: ГСЧС Киева

Британская разведка сообщила, что командование дальней авиации Воздушно-космических сил России установило вторую боеголовку на крылатую ракету воздушного базирования Х-101/Х-102 (в западной классификации - AS-23a KODIAK). Армия РФ уже приняла новую версию ракеты на вооружение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на новый разведовательный обзор британского Минобороны

Детали: По словам МО Великобритании, командование дальней авиации ВКС РФ пыталось модифицировать свои системы и тактику на протяжении всей войны против Украины.

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Как говорится в обзоре, это объясняется тем, что многие ракеты перехватывают украинские системы ПВО, тогда как Россия стремится расширить возможности для достижения большего эффекта.

Кроме того, Москва хочет использовать старые ракеты, поскольку ВКС исчерпали более современные системы в первые дни войны, отмечает Минобороны.

Разведка указывает, что эта последняя модификация ракеты, вероятно, уменьшила дальность полета Х-101/Х-102 вдвое, впрочем, утверждают аналитики, РФ не нужна ее полная дальность.

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"Вторая боеголовка предназначена для увеличения осколочного поражения цели. Вполне вероятно, что это сделает систему более эффективной для поражения незащищенных целей", – говорится в обзоре.

Ранее британская разведка проанализировала, какую роль сейчас выполняют пророссийские чеченцы, более известные как кадыровцы, на поле боя.

В предыдущем обзоре британская разведка спрогнозировала рост российских потерь в ближайшие два месяца.

Перед этим речь шла о том, что из-за украинской атаки на аэродром "Кущевская" РФ была вынуждена отвести из этого района примерно 40 самолетов различных типов и рассредоточить их на многочисленных аэродромах дальше от линии фронта.