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Британия выдворит военного атташе России

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоСреда, 8 мая 2024, 15:51
Британия выдворит военного атташе России
иллюстративное фото Unsplash

Великобритания выдворит российского военного атташе, лишит дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости, а также ограничит срок действия дипломатических виз для представителей РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Британский министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что эти действия являются следствием злонамеренной деятельности России по всей Британии и Европе.

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"Мы вышлем российского военного атташе, который является необъявленным офицером военной разведки", – заявил Клеверли в парламенте.

Также по его словам, с нескольких объектов недвижимости будет снят дипломатический статус.

"Мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, в том числе ограничиваем продолжительность пребывания российских дипломатов в Великобритании", – добавил он.

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Напомним: В марте МИД Австрии решил объявить двух работников посольства РФ персонами нон грата из-за того, что их деятельность несовместима с дипломатическим статусом.

Такой шаг ведомство приняло после сообщений в СМИ о том, что Россия может использовать своих дипломатов для разведывательной деятельности.

Также Латвия объявила российского дипломата персоной нон грата из-за "дискредитации государственных институтов и органов власти Латвийского государства и разжигания вражды среди латвийского общества".

Темы: ВеликобританияРосcияМИДшпионаж
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