Удар по футбольной площадке в Харькове: количество пострадавших возросло до 7, среди которых дети
Количество пострадавших в результате вражеского обстрела Харькова днем 8 мая возросло до семи, среди которых четыре ребенка.
Источник: пресс-служба ОГП
Дословно: "По данным следствия, 8 мая днем днем вражеская армия обстреляла Салтовский район города. Зафиксировано попадание по территории стадиона одной из школ.
Получили травмы семь мирных жителей, среди них четыре ребенка: девочка 8 лет, двое мальчиков 14 лет, мальчик 15 лет".
Детали: Сообщается, что в результате обстрела были повреждены школа и близлежащие жилые дома. По факту обстрела начато производство.
Сейчас правоохранители и взрывотехники работают над установлением типа боеприпаса, которым враг ударил по городу.
Что предшествовало: 8 мая российские военные ударили по футбольной площадке в Салтовском районе Харькова, на то время было известно о 5 пострадавших.