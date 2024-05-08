Удар по футбольной площадке в Харькове: количество пострадавших возросло до 7, среди которых дети

Количество пострадавших в результате вражеского обстрела Харькова днем 8 мая возросло до семи, среди которых четыре ребенка.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "По данным следствия, 8 мая днем днем вражеская армия обстреляла Салтовский район города. Зафиксировано попадание по территории стадиона одной из школ.

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Получили травмы семь мирных жителей, среди них четыре ребенка: девочка 8 лет, двое мальчиков 14 лет, мальчик 15 лет".

Детали: Сообщается, что в результате обстрела были повреждены школа и близлежащие жилые дома. По факту обстрела начато производство.

Сейчас правоохранители и взрывотехники работают над установлением типа боеприпаса, которым враг ударил по городу.

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Что предшествовало: 8 мая российские военные ударили по футбольной площадке в Салтовском районе Харькова, на то время было известно о 5 пострадавших.