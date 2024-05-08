Шольц сравнил НАТО с героями романа Дюма: Все за одного, один за всех

Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом образно сравнил НАТО с образом мушкетеров популярного романа Александра Дюма, перефразировав их известный лозунг, и подчеркнув защиту стран Альянса.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Шольца: "Вследствие переломного момента, связанного с российской агрессией против Украины, мы должны последовательно укреплять европейскую составляющую нашего альянса с точки зрения обороны и сдерживания. И в этих вопросах мы полностью согласны".

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Детали: Во время пресс-конференции в Берлине в среду Шольц отметил присоединение Финляндии к НАТО, которое "усиливает Скандинавию и усиливает нашу общую безопасность в Европе".

"Все за одного, один за всех. То, что было правдой для мушкетеров, также является правдой и для стран НАТО. Мы преданы друг другу и предоставляем друг другу защиту и помощь", – добавил канцлер Германии.

Он повторил, что Альянс будет защищать "каждый квадратный сантиметр территории", чтобы у России никогда не возникло "соблазна испытать наши границы и наше единство на прочность".

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