В Черкассах пожарная машина налетела на троллейбус: два человека попали в больницу

В Черкассах на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Небесной Сотни пожарная машина, которая ехала на красный свет, столкнулась с троллейбусом, в результате чего травмировались два человека - их доставили в больницу.

Источник: полиция Черкасской области

Дословно: "Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля MAN двигаясь с включенными проблесковыми маячками и спецсигналами, пересекая перекресток на красный сигнал светофора, допустил столкновение с троллейбусом. От удара неуправляемое пассажирское транспортное средство выехало на тротуар, где повредило пять припаркованных авто".

Реклама:

Детали: В результате ДТП пострадала 61-летняя пассажирка троллейбуса. Ее с травмами госпитализировали в больницу. Также легкие травмы получила одна несовершеннолетняя девушка, которая находится в детской больнице на дообследовании медиками.

Кроме того, врачи осмотрели еще четырех пассажиров, среди которых трое несовершеннолетних, и четырех работников ГСЧС, они от госпитализации отказались.

Следователи задокументировали ДТП и проводят досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.