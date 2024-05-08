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В Черкассах пожарная машина налетела на троллейбус: два человека попали в больницу

Станислав ПогориловСреда, 8 мая 2024, 22:48
В Черкассах пожарная машина налетела на троллейбус: два человека попали в больницу
Фото: полиция Черкасской области

В Черкассах на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Небесной Сотни пожарная машина, которая ехала на красный свет, столкнулась с троллейбусом, в результате чего травмировались два человека - их доставили в больницу.

Источник: полиция Черкасской области

Дословно: "Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля MAN двигаясь с включенными проблесковыми маячками и спецсигналами, пересекая перекресток на красный сигнал светофора, допустил столкновение с троллейбусом. От удара неуправляемое пассажирское транспортное средство выехало на тротуар, где повредило пять припаркованных авто".

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Детали: В результате ДТП пострадала 61-летняя пассажирка троллейбуса. Ее с травмами госпитализировали в больницу. Также легкие травмы получила одна несовершеннолетняя девушка, которая находится в детской больнице на дообследовании медиками.

 

Кроме того, врачи осмотрели еще четырех пассажиров, среди которых трое несовершеннолетних, и четырех работников ГСЧС, они от госпитализации отказались.

 

Следователи задокументировали ДТП и проводят досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Темы: ЧеркассыДТП
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