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Оккупанты активизировались на Авдеевском направлении, за сутки здесь отбили 45 атак − Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 9 мая 2024, 07:32
Оккупанты активизировались на Авдеевском направлении, за сутки здесь отбили 45 атак − Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений, россияне нанесли 60 ракетных и 90 авиационных ударов, 107 раз били по позициям украинских войск и населенным пунктам из реактивных систем залпового огня.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 9 мая в Facebook

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 17 ударных БпЛА".

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Детали: За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Шалигино, Юнаковка Сумской области; Белый Колодец, Старый Салтов и Лукьянцы Харьковской области; Лиман, Часов Яр, Дружба, Северное, Александрополь, Старая Николаевка, Новоселовка Первая, Карловка, Московское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово, Урожайное, Константиновка и Старомайорское Донецкой области; Веселянка, Орехов, Роботино Запорожской области; Ольговка, Берислав, Кизомыс Херсонской области.

Из артиллерии оккупанты били по более 110 населенным пунктам Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские воины отбили 16 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

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На Лиманском направлении Силы обороны отбили 11 атак в районах Макеевки, Невского, Новолюбовки, Твердохлебового и Серебрянского лесничества на Луганщине.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Андреевка, Верхнекаменское, Новый, Выемка, Ивановское и Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 45 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Калиновое, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Парасковиевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где оккупанты при поддержке авиации 11 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении россияне 19 раз атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении захватчики не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки оккупанты 4 раза безуспешно атаковали позиции украинских войск.

В то же время авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск в течение суток нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам, 10 районам сосредоточения личного состава и 1 другому важному объекту оккупантов.

Темы: Донецкая областьАвдеевкавойнаГенштаб
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