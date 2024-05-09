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Окупанти активізувалися на Авдіївському напрямку, за добу тут відбили 45 атак − Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 9 травня 2024, 07:32
Окупанти активізувалися на Авдіївському напрямку, за добу тут відбили 45 атак − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень, росіяни завдали 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, 107 разів били по позиціях українських військ та населених пунктах з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 9 травня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 17 ударних БпЛА".

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Деталі: Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Шалигине, Юнаківка Сумської області; Білий Колодязь, Старий Салтів та Лук’янці Харківської області; Лиман, Часів Яр, Дружба, Північне, Олександропіль, Стара Миколаївка, Новоселівка Перша, Карлівка, Московське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове, Урожайне, Костянтинівка та Старомайорське Донецької області; Веселянка, Оріхів, Роботине Запорізької області; Ольгівка, Берислав, Кізомис Херсонської області.

З артилерії окупанти били по понад 110 населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

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На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак в районах Макіївки, Невського, Новолюбівки, Твердохлібового та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам’янське, Новий, Виїмка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 45 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Калинове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де окупанти за підтримки авіації 11 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни 19 разів атакували позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку загарбники не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби окупанти 4 рази безуспішно атакували позиції українських військ.

Водночас авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ протягом доби завдали ударів по 3 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах, 10 районах зосередження особового складу та 1 іншому важливому об’єкту окупантів.

Теми: Донецька областьАвдіївкавійнаГенштаб
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