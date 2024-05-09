Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Президент Европарламента Метсола приехала в Киев

Мария Емец, Анастасия ПроцЧетверг, 9 мая 2024, 11:35
Президент Европарламента Метсола приехала в Киев
Президент Европарламента Роберта Метсола. Фото: Getty Images

Президент Европарламента Роберта Метсола находится с визитом в Киеве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Штефана Шлейнинга, руководителя программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине

Детали: "Госпожа Метсола здесь, в городе", – сказал он в своем выступлении на "Евросаммите общественных организаций" в Киеве.

Реклама:

Шлёйнинг добавил, что украинцы "защищают нас, европейцев и Евросоюз ежедневно".

Он поздравил украинцев с Днем Европы и отметил важность этого праздника.

Вскоре фото встречи Метсолы на вокзале Киева опубликовал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

ВИДЕО ДНЯ
 

Спикер отметил, что Европарламент – "на передовой" поддержки Украины.

"Он был первой институцией в ЕС, которая выступила за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Европарламент всегда имел сильный голос, когда речь шла о создании международной коалиции в поддержку нашей борьбы за свободу и европейские ценности, когда речь шла о поставках оружия в Украину и усилении санкционного давления против России. И Украина всегда это будет ценить", – отметил Стефанчук.

Визит Метсолы не анонсировали заранее, его детали пока неизвестны. Эта ее поездка в Украину вероятно последняя в роли президента Европарламента, поскольку уже менее чем через месяц европейцы будут выбирать на избирательных участках новый состав Европарламента.

Опросы свидетельствуют, что европейцы в этом году проявляют более высокий интерес к европейским выборам, чем к предыдущим пять лет назад.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла от поддержки политических "друзей Путина" – крайне правых и левых политических сил.

Она также пообещала дать отпор ультраправым, которые, по ее словам, хотят "украсть будущее Европы".

Подробно об этом – в статье Как готовят смену власти в ЕС. Рассказываем о "евровыборах" 2024 года, важных для Украины

Темы: ЕвропарламентКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов

Правительство Словакии заявило, что Фицо все еще оперируют, покушение совершили из политических мотивов

Сейм Польши одобрил изменения правил помощи украинским беженцам

фотоСМИ: Мужчина, который стрелял в Фицо, мог принадлежать к пророссийской военизированной группе

Генштаб: На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла

По всей Украине ввели графики почасовых отключений света

Все новости...
Европарламент
В Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС
Евродепутат: В случае успеха "голосов Кремля" на выборах поддержка Украины может уменьшиться
Власти Грузии возмущены резолюцией Европарламента, критикующей закон об "иноагентах"
Последние новости
00:44
Министры Эстонии, Исландии и Литвы выступили на акции против скандального закона в Грузии
00:32
футбол"Челси", несмотря на травму Мудрика, победил "Брайтон": результаты матчей АПЛ
00:10
Оккупанты наносят удары по Харькову
23:53
видеоПутин прилетел в Китай, планирует разговор "тет-а-тет" с Си Цзиньпином
23:35
Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов
23:29
Как это строить жизнь заново в возрасте 60+. Опыт женщин
23:23
Новости экономики 15 мая: отключение света, США могут ограничить доступ Raiffeisen к своей финсистеме
23:17
видео, обновленоВ Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО
22:45
Конкурент OpenAI назначил соучредителя Instagram руководителем отдела продуктов
22:33
В Сумской области за день зафиксировали 37 обстрелов, известно о погибшем и пострадавшем
Все новости...
Реклама:
Реклама: