Президент Европарламента Метсола приехала в Киев

Президент Европарламента Роберта Метсола находится с визитом в Киеве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Штефана Шлейнинга, руководителя программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине

Детали: "Госпожа Метсола здесь, в городе", – сказал он в своем выступлении на "Евросаммите общественных организаций" в Киеве.

Шлёйнинг добавил, что украинцы "защищают нас, европейцев и Евросоюз ежедневно".

Он поздравил украинцев с Днем Европы и отметил важность этого праздника.

Вскоре фото встречи Метсолы на вокзале Киева опубликовал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Спикер отметил, что Европарламент – "на передовой" поддержки Украины.

"Он был первой институцией в ЕС, которая выступила за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Европарламент всегда имел сильный голос, когда речь шла о создании международной коалиции в поддержку нашей борьбы за свободу и европейские ценности, когда речь шла о поставках оружия в Украину и усилении санкционного давления против России. И Украина всегда это будет ценить", – отметил Стефанчук.

Визит Метсолы не анонсировали заранее, его детали пока неизвестны. Эта ее поездка в Украину вероятно последняя в роли президента Европарламента, поскольку уже менее чем через месяц европейцы будут выбирать на избирательных участках новый состав Европарламента.

Back to the land of the brave. In Kyiv on Europe Day 🇪🇺🇺🇦



Знову у Країні Відважних. У Києві в День Європи 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/y8tKAGpctd