Президент Чехии: Первые снаряды в рамках чешской инициативы Украина получит в июне

Президент Чехии Петр Павел заявил, что первые 180 тысяч снарядов, которые закупили для Украины в рамках инициативы Праги, прибудут в июне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Павела в интервью ARD

Детали: По словам чешского президента, объем первой доставленной партии составит 180 тысяч снарядов.

Реклама:

"Я, вместе с нашим премьер-министром Петром Фиалой, предполагаем, что первые 180 тысяч боеприпасов будут доставлены в июне", – отметил Павел.

Он добавил, что также "уже есть контракты на еще пяти-шестизначное количество снарядов".

Павел также выразил сожаление по поводу того, что инициатива продвигается не так быстро, как хотелось бы.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В середине апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что Чехия уже заключила контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над контрактированием еще 300 тысяч.

Впоследствии он заявил, что потенциально за год для Украины таким образом можно закупить 1,5 млн артиллерийских снарядов.

Между тем чешский президент Павел не считает, что государства Запада потеряли надежду на победу Украины в войне.