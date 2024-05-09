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Орбан заявил, что поддерживает "мирный план" Китая по поводу Украины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 9 мая 2024, 21:45
Орбан заявил, что поддерживает мирный план Китая по поводу Украины
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан. фото - getty images

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем в Будапеште 9 мая заявил, что поддерживает так называемый китайский мирный план для решения войны в Украине.

Источник: "Европейская правда", слова Орбана на пресс-конференции цитирует провластный венгерский портал Origo.

Детали: Премьер Венгрии, говоря о развязанной Россией полномасштабной войне против Украины, в очередной раз заявил, что "Европа сегодня на стороне войны".

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По его словам, Будапешт является единственным исключением, потому что "призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам и поддерживает все международные усилия, направленные на достижение мира".

"Мы также поддерживаем китайскую мирную инициативу, представленную Си Цзиньпином", – добавил Орбан, позже назвав Китай "одним из столпов нового мирового порядка".

Напомним, речь идет об опубликованном 24 февраля 2023 года документе под названием "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" (именно так Пекин называет российскую агрессию против Украины).

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Заявление, которое в СМИ окрестили китайским "мирным планом", состоит из 12 пунктов и призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, но не содержит конкретных шагов. Более подробный анализ читайте в архивном материале "ЕвроПравды".

Заметим, что накануне президент Владимир Зеленский пригласил Орбана на Глобальный саммит мира в Швейцарию, который сосредоточен на воплощении украинской "формулы мира".

Темы: ОрбанВенгрияКитай
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