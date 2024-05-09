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В США анонсируют новые объявления помощи Украине "в ближайшие недели"

Татьяна ОлейникЧетверг, 9 мая 2024, 23:11
В США анонсируют новые объявления помощи Украине в ближайшие недели
спикер Государственного департамента Мэтью Миллер. фото - getty images

В Государственном департаменте США заявили, что планируют новые партии помощи Украине в ближайшее время.

Источник: представитель Государственного департамента Мэтью Миллер на брифинге 9 мая

Прямая речь: "Когда речь идет о личном составе – это вопрос, на который Украина должна ответить сама. Мы видели шаги украинского правительства в этом направлении. Что мы можем сделать как партнер Украины – это продолжать их военную поддержку и помощь их экономике, и прежде всего: сделать все, что можем, чтобы они могли стоять на своих двух ногах.

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"Я могу заверить, что будет больше объявлений в ближайшие несколько недель".

Детали: Он также заявил, что Вашингтон уже принял ряд решений по этому поводу, и напомнил о недавно принятых дополнительных денежных поступлениях.

Темы: СШАпомощь Украине
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