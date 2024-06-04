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ГБР: Дело о госизмене Дубинского на завершающем этапе, на суде будет много интересного

Валентина РоманенкоВторник, 4 июня 2024, 10:19
ГБР: Дело о госизмене Дубинского на завершающем этапе, на суде будет много интересного
Александр Дубинский. фото Getty Images

Расследование дела по подозрению народного депутата Александра Дубинского в госизмене находится на завершающем этапе, его утверждения о якобы преследованиях и репрессиях не соответствуют действительности.

Источник: первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Удовиченко напомнил, что одно из преступлений, которое инкриминируют Дубинскому, - государственная измена. Он отметил, что сейчас расследование дела находится на завершающем этапе.

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"Содействие РФ в формировании медийного и публичного мнения, попытки испортить политические отношения Украины и США", - пояснил первый заместитель директора ГБР.

"Давайте посмотрим, как это выглядит. Народный депутат от правящей партии проводит пресс-конференцию по фактам возможной коррупции высшим политическим руководством одного из наших стратегических партнеров. Это инструмент, который с большой вероятностью может создать политическую турбулентность", - отметил он.

Удовиченко заявил, что попытки Дубинского объяснить свои действия через призму журналистской и общественной деятельности не соответствуют действительности.

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Прямая речь: "Дубинский говорит, что стал жертвой репрессий и преследований. Нет, нет, и еще раз нет. Когда суд будет исследовать доказательства, общество услышит много интересного".

Предыстория: 

  • 9 августа генпрокурор Андрей Костин сообщил Дубинскому о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу.
  • 3 ноября Дубинскому объявили новое подозрение. По материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены. 
  • 13 ноября нардепу объявили подозрение в государственной измене и участии в преступной организации.
  • Печерский райсуд Киева ночью 14 ноября избрал меру пресечения Дубинскому в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога, заседание проходило в закрытом режиме.

Темы: ДубинскийГБРгосизмена
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