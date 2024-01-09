Дело Дубинского о выезде за границу пошло в суд
Обвинительный акт в отношении народного депутата Александра Дубинского по факту служебного подлога направили в суд.
Источник: Офис генпрокурора и ГБР в Telegram
Дословно ОГП: "Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Расследованием установлено, что депутат внес ложные сведения в официальные документы на основании которых выехал за границу".
Детали: В ОГП напомнили, что Дубинский в заявлении на имя министра здравоохранения просил дать ему разрешение на пересечение госграницы для сопровождения его отца на лечение. Но, получив разрешение, поехал на отдых и находился за пределами Украины более месяца.
Сообщается, что во время пребывания за границей Дубинский успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании он останавливался в двух отелях в Барселоне и в ее пригороде.
11 ноября 2023 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении Дубинского.
Также суд ограничил нардепу сроки ознакомления с материалами уголовного производства.
Предыстория:
- 9 августа генпрокурор Андрей Костин сообщил Дубинскому о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу.
- 3 ноября Дубинскому объявили новое подозрение. По материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.
- 13 ноября нардепу объявили подозрение в государственной измене и участии в преступной организации.
- Печерский райсуд Киева ночью 14 ноября избрал меру пресечения Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога, заседание проходило в закрытом режиме.