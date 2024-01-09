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Дело Дубинского о выезде за границу пошло в суд

Ирина БалачукВторник, 9 января 2024, 10:07
Дело Дубинского о выезде за границу пошло в суд
Александр Дубинский. Фото из Facebook

Обвинительный акт в отношении народного депутата Александра Дубинского по факту служебного подлога направили в суд.

Источник: Офис генпрокурора и ГБР в Telegram

Дословно ОГП: "Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Расследованием установлено, что депутат внес ложные сведения в официальные документы на основании которых выехал за границу".

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Детали: В ОГП напомнили, что Дубинский в заявлении на имя министра здравоохранения просил дать ему разрешение на пересечение госграницы для сопровождения его отца на лечение. Но, получив разрешение, поехал на отдых и находился за пределами Украины более месяца.

Сообщается, что во время пребывания за границей Дубинский успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании он останавливался в двух отелях в Барселоне и в ее пригороде.

11 ноября 2023 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении Дубинского.

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Также суд ограничил нардепу сроки ознакомления с материалами уголовного производства.

Предыстория: 

  • 9 августа генпрокурор Андрей Костин сообщил Дубинскому о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу.
  • 3 ноября Дубинскому объявили новое подозрение. По материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены. 
  • 13 ноября нардепу объявили подозрение в государственной измене и участии в преступной организации.
  • Печерский райсуд Киева ночью 14 ноября избрал меру пресечения Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога, заседание проходило в закрытом режиме.

Темы: Дубинскийсудграница
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