В плен сдалось несколько десятков российских оккупантов

В результате успешной военной операции разведчикам бригады "Рубеж" сдались в плен несколько десятков оккупантов.

Источник: МВД Украины в Facebook

Детали: Как говорится в сообщении, большинство из пленных - мобилизованные, которые были обречены погибнуть, однако выбрали жизнь и сложили оружие.

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Украинские бойцы оказали им необходимую медицинскую помощь.

Дословно: "Зверства, убийства гражданских, пытки и издевательства над безоружными - путь России. Украинские бойцы - воины, у которых есть честь и достоинство, поэтому они гуманно обращаются с пленными врага".