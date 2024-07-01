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В плен сдалось несколько десятков российских оккупантов

Алена ИвашкивПонедельник, 1 июля 2024, 04:14
В плен сдалось несколько десятков российских оккупантов
Скриншот видео

В результате успешной военной операции разведчикам бригады "Рубеж" сдались в плен несколько десятков оккупантов.

Источник: МВД Украины в Facebook

Детали: Как говорится в сообщении, большинство из пленных - мобилизованные, которые были обречены погибнуть, однако выбрали жизнь и сложили оружие. 

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Украинские бойцы оказали им необходимую медицинскую помощь.

Дословно: "Зверства, убийства гражданских, пытки и издевательства над безоружными - путь России. Украинские бойцы - воины, у которых есть честь и достоинство, поэтому они гуманно обращаются с пленными врага".

Темы: пленныевойна
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