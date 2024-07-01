Венгрия начала председательство в Совете ЕС

С 1 июля Венгрия начала свое полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, заменив Бельгию.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Издание напоминает, что председательство в Совете ЕС меняется по ротационному принципу каждые 6 месяцев. Это уже второе председательство Будапешта в этом органе, оно продлится до конца декабря 2024 года, после чего Венгрию заменит Польша.

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Венгрия определила 7 приоритетов во время своего председательства:

повышение конкурентоспособности экономики ЕС,

укрепление оборонной политики,

определение курса "политики сплоченности" (выравнивание уровня развития разных стран Евросоюза),

продвижение "ориентированной на фермеров" политики в сфере сельского хозяйства,

реагирование на "демографические вызовы",

обеспечение "последовательной и основанной на заслугах политики расширения".

Предыстория: