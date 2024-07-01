Венгрия начала председательство в Совете ЕС
Понедельник, 1 июля 2024, 09:05
С 1 июля Венгрия начала свое полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, заменив Бельгию.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Издание напоминает, что председательство в Совете ЕС меняется по ротационному принципу каждые 6 месяцев. Это уже второе председательство Будапешта в этом органе, оно продлится до конца декабря 2024 года, после чего Венгрию заменит Польша.
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Венгрия определила 7 приоритетов во время своего председательства:
- повышение конкурентоспособности экономики ЕС,
- укрепление оборонной политики,
- определение курса "политики сплоченности" (выравнивание уровня развития разных стран Евросоюза),
- продвижение "ориентированной на фермеров" политики в сфере сельского хозяйства,
- реагирование на "демографические вызовы",
- обеспечение "последовательной и основанной на заслугах политики расширения".
Предыстория:
- Более полугода назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что венгерское председательство в Совете Европейского Союза во второй половине 2024 года будет "больше миротворческим", а его целью является "оккупировать Брюссель".
- Вскоре перед началом председательства венгерский лидер заявил, что Европейский Союз "приходит в упадок", в то время как брюссельские чиновники "напоминают ему коммунистов", а перед тем назвал "позорным пактом" договоренность европейских партий о распределении топ-должностей в ЕС.
- По информации "ЕвроПравды", Орбан уже на следующей неделе может встретиться с Владимиром Зеленским, возможно в Украине, чтобы сделать шаг к налаживанию отношений между Киевом и Будапештом под давлением со стороны ЕС.
- Под председательством Бельгии состоялись несколько определяющих для Украины событий в отношениях с ЕС: в частности, запуск переговоров о вступлении и подписание соглашения по безопасности между Украиной и Евросоюзом в продолжение так называемой вильнюсской декларации G7.
- Кроме того, утвердили 14-й пакет санкций против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского газа.