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Венгрия начала председательство в Совете ЕС

Ирина Балачук, Мария ЕмецПонедельник, 1 июля 2024, 09:05
Венгрия начала председательство в Совете ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из Facebook

С 1 июля Венгрия начала свое полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, заменив Бельгию.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Издание напоминает, что председательство в Совете ЕС меняется по ротационному принципу каждые 6 месяцев. Это уже второе председательство Будапешта в этом органе, оно продлится до конца декабря 2024 года, после чего Венгрию заменит Польша.

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Венгрия определила 7 приоритетов во время своего председательства:

  • повышение конкурентоспособности экономики ЕС,
  • укрепление оборонной политики,
  • определение курса "политики сплоченности" (выравнивание уровня развития разных стран Евросоюза),
  • продвижение "ориентированной на фермеров" политики в сфере сельского хозяйства,
  • реагирование на "демографические вызовы",
  • обеспечение "последовательной и основанной на заслугах политики расширения".

Предыстория:

  • Более полугода назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что венгерское председательство в Совете Европейского Союза во второй половине 2024 года будет "больше миротворческим", а его целью является "оккупировать Брюссель".
  • Вскоре перед началом председательства венгерский лидер заявил, что Европейский Союз "приходит в упадок", в то время как брюссельские чиновники "напоминают ему коммунистов", а перед тем назвал "позорным пактом" договоренность европейских партий о распределении топ-должностей в ЕС.
  • По информации "ЕвроПравды", Орбан уже на следующей неделе может встретиться с Владимиром Зеленским, возможно в Украине, чтобы сделать шаг к налаживанию отношений между Киевом и Будапештом под давлением со стороны ЕС.
  • Под председательством Бельгии состоялись несколько определяющих для Украины событий в отношениях с ЕС: в частности, запуск переговоров о вступлении и подписание соглашения по безопасности между Украиной и Евросоюзом в продолжение так называемой вильнюсской декларации G7.
  • Кроме того, утвердили 14-й пакет санкций против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского газа.

Темы: ВенгрияЕС
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