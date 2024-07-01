Россияне утром сбросили авиабомбы на школу в Харьковской области: загорелся пожар

Утром 1 июля российские войска сбросили авиационные бомбы на населенный пункт Куриловской громады Купянского района Харьковской области - попали по школе и дому культуры.

Источник: ГСЧС на Харьковщине

Дословно: "Сегодня, около шести утра, враг сбросил авиационные бомбы на прифронтовой населенный пункт Куриловской громады Купянского района, которые попали по учебному заведению, дому культуры, частному сектору, и нанесли разрушения".

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Детали: Спасатели сообщили, что в школе возник пожар на площади 150 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших.

К ликвидации последствий вражеской бомбардировки были привлечены спасатели и медики ГСЧС.