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Россияне утром сбросили авиабомбы на школу в Харьковской области: загорелся пожар

Станислав ПогориловПонедельник, 1 июля 2024, 13:20
Россияне утром сбросили авиабомбы на школу в Харьковской области: загорелся пожар
Фото: ГСЧС на Харьковщине

Утром 1 июля российские войска сбросили авиационные бомбы на населенный пункт Куриловской громады Купянского района Харьковской области - попали по школе и дому культуры.

Источник: ГСЧС на Харьковщине

Дословно: "Сегодня, около шести утра, враг сбросил авиационные бомбы на прифронтовой населенный пункт Куриловской громады Купянского района, которые попали по учебному заведению, дому культуры, частному сектору, и нанесли разрушения".

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Детали: Спасатели сообщили, что в школе возник пожар на площади 150 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших.

 

 К ликвидации последствий вражеской бомбардировки были привлечены спасатели и медики ГСЧС.

Темы: Харьковская областьвойнаобстрел
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