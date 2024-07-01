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Россияне обстреливают Херсон с левого берега Днепра: есть пострадавшие

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 июля 2024, 17:03
Россияне обстреливают Херсон с левого берега Днепра: есть пострадавшие
иллюстративное фото Дмитрия Ларина, УП

В понедельник 1 июля российские войска обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега Днепра.

Источник: глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, Херсонская ОВА

Прямая речь: "Корабельный район города Херсона под обстрелом! Армия РФ атакует с временно оккупированного левого берега. Уже прозвучало несколько взрывов, предварительно есть пострадавшие.

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Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах!".

Обновлено: По данным ОВА, из-за российского обстрела Корабельного района Херсона пострадали две женщины.

В момент вражеского удара 75-летняя херсонка находилась в доме. Она получила контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. Пострадавшей оказали медпомощь на месте.

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Кроме этого врачи "скорой" оказали на месте медпомощь 45-летней женщине, которая получила взрывную травму, ранение спины и бедра.

Темы: Херсонвойна
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