Россияне обстреливают Херсон с левого берега Днепра: есть пострадавшие
В понедельник 1 июля российские войска обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега Днепра.
Источник: глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, Херсонская ОВА
Прямая речь: "Корабельный район города Херсона под обстрелом! Армия РФ атакует с временно оккупированного левого берега. Уже прозвучало несколько взрывов, предварительно есть пострадавшие.
Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах!".
Обновлено: По данным ОВА, из-за российского обстрела Корабельного района Херсона пострадали две женщины.
В момент вражеского удара 75-летняя херсонка находилась в доме. Она получила контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. Пострадавшей оказали медпомощь на месте.
Кроме этого врачи "скорой" оказали на месте медпомощь 45-летней женщине, которая получила взрывную травму, ранение спины и бедра.