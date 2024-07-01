Бойцы 3-й штурмовой за неделю нейтрализовали на Харьковщине 500 оккупантов
Понедельник, 1 июля 2024, 21:37
Защитники третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили за неделю на Харьковском направлении 500 оккупантов, танк и 152-мм пушку.
Источник: Третья отдельная штурмовая
Дословно: "500 ликвидированных оккупантов, танк и 152-мм пушка - работа Третьей штурмовой на Харьковщине.
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Это свежие данные о потерях врага за последнюю неделю на Харьковщине. Оккупанты ведут активные штурмовые действия, и бригадные подразделения их разбивают".
Детали: Защитники сообщили, что на этом участке фронта ликвидировали еще почти батальон противника:
- 301 оккупант - трехсотый;
- 154 оккупанта - утилизированы.
Также бойцы уничтожили вражеские пушку-гаубицу Д-20 и танк, три беспилотные разведчики ZALA, радиолокационную станцию, антенны и РЭБ.
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