Экс-главу Верховного суда Князева обнаружили в авто недалеко от границы – источник

Экс-главу Верховного суда Владислава Князева остановили вблизи села Солотвино на Закарпатье недалеко от границы с Румынией.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах.

Прямая речь источника: "Князева обнаружили на контрольном посту в машине, где он ехал пассажиром. У него отобрали объяснения относительно цели пребывания в пограничье. Князев отметил, что прибыл с целью отдыха. В пограничном подразделении он сейчас не находится. Он направлен за пределы пограничной полосы. О происшедшем проинформированы полиция и ТЦК".

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Солотвино на Гугл-карте скриншот

Что предшествовало: В январе 2024 года бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев, за которого внесли 18,16 млн грн залога, вышел из следственного изолятора.

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