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В Киеве второй день подряд предупреждают о концентрации опасных веществ в воздухе

Александр ШумилинВторник, 2 июля 2024, 12:07
В Киеве второй день подряд предупреждают о концентрации опасных веществ в воздухе
Фото иллюстративное

Из-за высокой температуры в Киеве концентрация диоксида азота во вторник достигнет предельно допустимых значений.

Источник: сообщение Киевской городской военной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно: "В течение суток 2 июля, в столице концентрация диоксида азота достигнет предельно допустимых значений, что негативно будет влиять на самочувствие людей.

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Сегодня в Киеве температура достигнет отметки + 32°

Сухая и жаркая погода способствует накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха".

Детали: В КГВА, со ссылкой на медиков, советуют не проводить много времени на солнце, чаще употреблять воду, проводить в помещениях влажную уборку.

Темы: Киевпогода
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