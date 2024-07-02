В Киеве второй день подряд предупреждают о концентрации опасных веществ в воздухе

Из-за высокой температуры в Киеве концентрация диоксида азота во вторник достигнет предельно допустимых значений.

Источник: сообщение Киевской городской военной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно: "В течение суток 2 июля, в столице концентрация диоксида азота достигнет предельно допустимых значений, что негативно будет влиять на самочувствие людей.

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Сегодня в Киеве температура достигнет отметки + 32°

Сухая и жаркая погода способствует накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха".

Детали: В КГВА, со ссылкой на медиков, советуют не проводить много времени на солнце, чаще употреблять воду, проводить в помещениях влажную уборку.