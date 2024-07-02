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Зеленский и будущий генсек НАТО Рютте обсудили сотрудничество

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловВторник, 2 июля 2024, 13:06
Зеленский и будущий генсек НАТО Рютте обсудили сотрудничество
Владимир Зеленский, Марк Рютте, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Марком Рютте, который в октябре начнет работу на посту генсека НАТО, оставив должность премьера Нидерландов.

Источник: Зеленский рассказал в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Глава государства поблагодарил его за то, что он лично, его правительство и народ Нидерландов сделали для Украины - за "всю своевременную и масштабную оборонную, гуманитарную и политическую поддержку".

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Зеленский сказал, что они с Рютте продолжат оставаться на связи уже как с новым генеральным секретарем НАТО. Президент поздравил Рютте с назначением и обсудил с ним будущее взаимодействие Украины с Альянсом.

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Предыстория:

  • 2 июля в Нидерландах официально приступило к работе новое правительство во главе с премьер-министром Диком Схоофом.
  • Рютте занимал премьерский пост дольше всех в современной истории Нидерландов. 26 июня Североатлантический совет решил назначить его следующим генсеком НАТО.
  • К своим полномочиям Рютте приступит с 1 октября, когда заканчивается мандат действующего генсека Йенса Столтенберга.

Темы: ЗеленскийНАТО
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