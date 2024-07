Зеленский и будущий генсек НАТО Рютте обсудили сотрудничество

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Марком Рютте, который в октябре начнет работу на посту генсека НАТО, оставив должность премьера Нидерландов.

Источник: Зеленский рассказал в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Глава государства поблагодарил его за то, что он лично, его правительство и народ Нидерландов сделали для Украины - за "всю своевременную и масштабную оборонную, гуманитарную и политическую поддержку".

I had a phone call with my friend, Mark Rutte. I sincerely thanked him for everything he, his government, and the people of the Netherlands have done for Ukraine – all the timely and extensive defense, humanitarian, and political support.



We will continue to stay in touch as he… pic.twitter.com/1QBsn78SIM