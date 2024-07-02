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Орбан приедет в Киев во вторник – СМИ

Ольга Глущенко, Ирина БалачукВторник, 2 июля 2024, 02:06
Орбан приедет в Киев во вторник – СМИ
Виктор Орбан, фото: Getty images

Ожидается, что во вторник венгерский премьер-министр Виктор Орбан посетит Киев и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: The Guardian со ссылкой на источники

Дословно: "Во вторник Виктор Орбан посетит Киев... в рамках неожиданного визита одного из самых пророссийских лидеров Европы, который состоится в то время, когда Венгрия принимает на себя председательство в ЕС по ротационному принципу".

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Детали: Два источника в Будапеште сообщили, что Орбан, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Эта поездка венгерского премьер-министра станет первой в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

The Guardian пишет, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался комментировать возможный визит. Но другой источник в Киеве подтвердил планы.

"Орбан будет здесь завтра, если не будет изменений в последнюю минуту", – сказал источник.

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Один из источников в Будапеште сообщил, что планы визита появились после длительных переговоров по вопросу прав венгероязычного меньшинства в Украине, которое проживает на крайнем западе Украины вблизи границы между двумя странами.

"Предпосылкой для встречи было решение вопроса прав национальных меньшинств. В течение последних недель была достигнута договоренность. Они смогут объявить об этом как об успехе", – сообщил источник в Будапеште, знакомый с подготовкой к визиту.

Хотя вопрос прав нацменьшинств был одной из самых громких претензий Будапешта в отношении Украины, скептики Орбана обвиняют его в использовании этого вопроса как "дымовой завесы" для содействия продвижению российских тезисов о войне, – отмечает издание.

В отличие от большинства европейских стран, Венгрия неоднократно ставила под сомнение необходимость военной поддержки Украины и взамен призывала к прекращению огня. После победы на парламентских выборах в 2022 году Орбан включил Зеленского в список "оппонентов", которые якобы сговорились против него и поддержали оппозицию.

Между тем Будапешт держит каналы связи с Москвой открытыми, а министр иностранных дел правительства Орбана, Петер Сийярто, совершил по меньшей мере пять визитов в Россию с начала войны, последний из которых состоялся в прошлом месяце на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Источник в Киеве сообщил, что существует неопределенность относительно того, едет ли Орбан в Киев в двустороннем качестве, или как представитель ЕС.

"Очевидно, что существует конфликт (между интересами ЕС и Будапешта)", – сказал источник.

Исправлено: В предыдущей версии новости было ошибочно указано, что предпосылкой встречи Орбана и Зеленского было решение вопроса прав гражданства. На самом деле речь шла о решение вопроса прав национальных меньшинств.

Темы: ОрбанВенгрияУкраинаЗеленский
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