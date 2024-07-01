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Зеленский: Июль может принести Украине еще больше силы в защите неба

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 июля 2024, 20:02
Зеленский: Июль может принести Украине еще больше силы в защите неба
Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский говорит, что месяц июль может принести Украине еще больше силы, в частности в защите неба от агрессора.

Источник: глава государства в видеообращении 1 июля

Прямая речь: "Провел несколько совещаний с международниками: команда Офиса, МИД. Мы подробно прошлись всеми планами на июль. И этот месяц может принести Украине еще больше силы, в частности в защите неба и в приближении реальной безопасности для нашей страны. Четко видим, что должны реализовать в переговорах с партнерами, прежде всего американскими".

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Детали: Зеленский также сообщил, что встретился с делегацией Конгресса, поблагодарил всех американских друзей Украины.

Прямая речь: "Очень важна неизменная вера в то, что жизнь должна победить российскую войну и все путинские враждебные амбиции. Это абсолютно возможно. Но возможно при условии сохранения не только нашей смелости, но и смелости партнеров.

Дальнобойное оружие, истребители для Украины достаточного качества и количества, больше систем ПВО - это то, что влияет на весь ход этой войны и должно влиять исключительно в наших интересах - в общих интересах всех народов, которые ценят жизнь и хотят мирного мира. И это будет".

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Что предшествовало: В феврале 2024 года министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что первые F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

Сейчас Украина продолжает ожидать эти истребители.

Темы: Зеленскийпомощь Украиневойна
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