По всей Украине звучала тревога из-за носителя "Кинжала"

По всей территории Украины 2 июля объявили воздушную тревогу из-за взлета в России потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась 39 минут.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка".

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Детали: Отбой объявили в 17.09.

При этом Воздушные силы отмечают, что сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях. Существует угроза применения авиационных средств поражения.