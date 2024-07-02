По всей Украине звучала тревога из-за носителя "Кинжала"
Вторник, 2 июля 2024, 16:32
По всей территории Украины 2 июля объявили воздушную тревогу из-за взлета в России потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась 39 минут.
Источник: Воздушные силы в соцсетях
Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка".
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Детали: Отбой объявили в 17.09.
При этом Воздушные силы отмечают, что сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях. Существует угроза применения авиационных средств поражения.