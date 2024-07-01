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Россияне от Бахмута пытаются продвинуться к Часовому Яру и Клещеевке – Генштаб

Алена МазуренкоПонедельник, 1 июля 2024, 19:39
Россияне от Бахмута пытаются продвинуться к Часовому Яру и Клещеевке – Генштаб

Российские войска от Бахмута снова пытаются продвинуться к Часовому Яру (микрорайон Новый) и Клещеевке, за текущие сутки произошло уже 121 боестолкновение.

Источник: Генштаб

Дословно: "Больше всего боев с начала этих суток происходит на Покровском направлении. В то же время российские оккупанты не оставляют активных попыток сломать нашу оборону на Северском, Торецком, Лиманском и Купянском направлениях.

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В общем, по всей линии фронта произошло уже 121 боевое столкновение".

Детали: На Харьковском направлении защитники отражали 6 штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск и Липцы. Продолжаются два боестолкновения. Ситуация контролируемая.

При этом российский агрессор продолжает терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории. Так, террористы нанесли здесь 7 ударов управляемыми авиабомбами (с применением 11 КАБов). Поцелили в районы населенных пунктов Волчанские Хутора, Тихое, Охримовка, Нескучное, Липцы, Веселое.

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На Купянском направлении враг атаковал 11 раз - на локациях Синьковки, Стельмаховки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки. По Купянску Узловому и Лесной Стенке била КАБами российская авиация.

На Лиманском направлении захватчики не оставляют попыток продвинуться в сторону Макеевки, Грековки и Невского. В целом - 13 атак. Только возле села Макеевка происходили восемь вражеских штурмов. Ситуация под контролем сил обороны.

На Северском направлении количество боевых столкновений возросло до 18. Воины отражают штурмовые действия агрессора в районах Белогоровки (только возле этого поселка россияне совершали 11 атак), Ивано-Дарьевки, Спирного, Выемки и Верхнекаменского. По Северску оккупанты ударили тремя КАБами.

На Краматорском направлении российские войска от Бахмута снова пытаются продвинуться к Часовому Яру (микрорайон Новый) и Клещеевке. Наши воины помешали пяти штурмовым действиям врага.

На Торецком направлении захватчики начинали 13 атак - в сторону города Торецк, населенных пунктов Северное, Южное и Нью-Йорк. Четыре боестолкновения продолжаются. Ситуация контролируемая.

Уже длительное время больше всего боевых столкновений происходит на Покровском направлении: с начала этих суток - 37 (из них продолжаются 12). Наибольшую активность захватчик проявляет в районе Новоалександровки - возле этого села 1 июля учтено уже 13 российских атак. Также горячие участки фронта в этот день в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Воздвиженка, Евгеновка, Нетайлово, Восход, Сокол. По Волчьему враг бил двумя КАБами, по Александрополю применил неуправляемые авиационные ракеты.

На Кураховском направлении защитники отражали 6 штурмовых попыток россиян у Красногоровки, Константиновки, Георгиевки. По району села Константиновка агрессор выпустил два КАБа.

На Времовском направлении противник получает отпор возле населенных пунктов Водяное, Урожайное и Макаровка. Здесь, с начала дня, зафиксировано 8 штурмовых попыток агрессора. Управляемыми авиабомбами россияне атаковали Берестку, Веселый Гай, Большую Новоселку и Отрадное.

На Ореховском направлении под ударами НАРов оказались районы н.п. Роботино и Лобково. Оккупанты пытаются продвинуться с Новопокровки на Новоданиловку, получают достойный отпор.

На Приднепровском направлении состоялись три боевых столкновения на плацдармах, безуспешно для врага. По Гавриловке и Бургунке россияне применили по два КАБа. Ольговку атаковали НАРами.

На остальных направлениях - без существенных изменений.

Продолжают подвергаться артиллерийским обстрелам с территории РФ приграничные села Черниговской и Сумской областей. Так, 1 июля пострадали Елино, Блешня, Галагановка, Леоновка, Стариково, Новодмитровка, Миропольское, Мирополье, Локня, Могрица, Большая Рыбица, Павловка.

Темы: ГенштабвойнаДонецкая область
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