Атака россиян 30 июня: обломки вражеской ракеты упали на территорию "Межигорья"

К вечеру 30 июня во время атаки россиян обломки вражеской ракеты упали на кинологический центр в "Межигорье" - экс-резиденции беглого президента Виктора Януковича. От попадания осколков погибла собака военного, который находится на фронте.

Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на кинолога Петра Петровича, который был в центре во время атаки РФ

Детали: Также, по словам кинолога, повреждено здание центра и вольеры, выбиты окна, двери. Один из осколков попал в голову собаке по кличке Аксель.

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Месяцем ранее его владелец военный оставил Акселя в центре, а сам уехал добровольцем на фронт.

Прямая речь кинолога: "В кинологическом центре остается более 50 собак. После российского обстрела у некоторых из них контузии и шоковое состояние. Сейчас там убирают последствия разрушений. Перевезти собак некуда".

"Межигорье" 30 июня КАДР ИЗ ВИДЕО, КОТОРЫМ ПОДЕЛИЛСЯ КОМЕНДАНТ ДЕНИС ТАРАХКОТЕЛИК

Детали: На территорию "Межигорья" еще с первых дней полномасштабного вторжения попадают российские снаряды.

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"Межигорье" 30 июня КАДР ИЗ ВИДЕО, КОТОРЫМ ПОДЕЛИЛСЯ КОМЕНДАНТ ДЕНИС ТАРАХКОТЕЛИК

Справка: Кинологический центр построили во времена Януковича. Там были собраны самые дорогие породы собак, которых покупал президент-беглец и которых ему дарили лидеры разных стран мира. Среди видов были: с десяток английских мастифов, кавказские овчарки, шесть тибетских мастифов (их Януковичу привезла делегация из Китая).

Последние 10 лет в кинологическом центре проходят реабилитацию дети и военные. С начала полномасштабного вторжения собак привлекали к охране Киевщины и разминированию территории.

"Межигорье" 30 июня КАДР ИЗ ВИДЕО, КОТОРЫМ ПОДЕЛИЛСЯ КОМЕНДАНТ ДЕНИС ТАРАХКОТЕЛИК

"Межигорье" 30 июня КАДР ИЗ ВИДЕО, КОТОРЫМ ПОДЕЛИЛСЯ КОМЕНДАНТ ДЕНИС ТАРАХКОТЕЛИК