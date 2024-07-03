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Атака россиян 30 июня: обломки вражеской ракеты упали на территорию "Межигорья"

Алена МазуренкоСреда, 3 июля 2024, 12:01
Атака россиян 30 июня: обломки вражеской ракеты упали на территорию Межигорья
фото: Слідство.Інфо, Одна из этих собак Аксель

К вечеру 30 июня во время атаки россиян обломки вражеской ракеты упали на кинологический центр в "Межигорье" - экс-резиденции беглого президента Виктора Януковича. От попадания осколков погибла собака военного, который находится на фронте.

Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на кинолога Петра Петровича, который был в центре во время атаки РФ

Детали: Также, по словам кинолога, повреждено здание центра и вольеры, выбиты окна, двери. Один из осколков попал в голову собаке по кличке Аксель.

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Месяцем ранее его владелец военный оставил Акселя в центре, а сам уехал добровольцем на фронт.

Прямая речь кинолога: "В кинологическом центре остается более 50 собак. После российского обстрела у некоторых из них контузии и шоковое состояние. Сейчас там убирают последствия разрушений. Перевезти собак некуда".

 
"Межигорье" 30 июня
КАДР ИЗ ВИДЕО, КОТОРЫМ ПОДЕЛИЛСЯ КОМЕНДАНТ ДЕНИС ТАРАХКОТЕЛИК

Детали: На территорию "Межигорья" еще с первых дней полномасштабного вторжения попадают российские снаряды.

ВИДЕО ДНЯ
 
"Межигорье" 30 июня
КАДР ИЗ ВИДЕО, КОТОРЫМ ПОДЕЛИЛСЯ КОМЕНДАНТ ДЕНИС ТАРАХКОТЕЛИК

Справка: Кинологический центр построили во времена Януковича. Там были собраны самые дорогие породы собак, которых покупал президент-беглец и которых ему дарили лидеры разных стран мира. Среди видов были: с десяток английских мастифов, кавказские овчарки, шесть тибетских мастифов (их Януковичу привезла делегация из Китая).

Последние 10 лет в кинологическом центре проходят реабилитацию дети и военные. С начала полномасштабного вторжения собак привлекали к охране Киевщины и разминированию территории.

 
"Межигорье" 30 июня
КАДР ИЗ ВИДЕО, КОТОРЫМ ПОДЕЛИЛСЯ КОМЕНДАНТ ДЕНИС ТАРАХКОТЕЛИК
 
"Межигорье" 30 июня
КАДР ИЗ ВИДЕО, КОТОРЫМ ПОДЕЛИЛСЯ КОМЕНДАНТ ДЕНИС ТАРАХКОТЕЛИК
 
"Межигорье" 30 июня
КАДР ИЗ ВИДЕО, КОТОРЫМ ПОДЕЛИЛСЯ КОМЕНДАНТ ДЕНИС ТАРАХКОТЕЛИК

Темы: ракетный ударМежигорьевойна
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