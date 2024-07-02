44% украинцев видят единство в обществе, втрое меньше – говорят о разобщенности

Около половины украинцев, или 44% считают, что в украинском обществе сейчас есть единство, 15% видят разобщенность, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Источник: опрос КМИС 16 -22 мая 2024 года

Детали: По данным опроса, 10% из числа опрошенных считают, что царит полное единство, а остальные 34% скорее склоняются к мнению, что есть единство.

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Втрое меньше респондентов, или 15%, считают, что сейчас в Украине стоит говорить о разобщенности. Вместе с этим треть украинцев, или 36% считают, что в обществе сейчас "в равной степени есть элементы единства и разобщенности".

Среди тех, кто видит разобщенность в обществе, объясняли это социологам случаями коррупции (16%); языковым вопросом (14%); недостатком компетентности во власти, недоверием к действиям власти и официальной информации от власти (13%).

Также речь шла о несправедливости, что разные люди по-разному чувствуют войну (11%); отсутствие взаимопонимания и взаимопомощи, "каждый сам за себя" (9%); наличие коллаборационистов и тех, кто ждет Россию (9%).

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Хотя во всех регионах не более четверти говорят о преобладании именно разобщенности, но в то же время, по данным опроса, есть тренд к снижению оценки единства с Запада на Восток. Если на Западе 50% видят именно единство, то дальше показатель снижается до 36% на Востоке (одновременно с 8% до 25% растет доля тех, кто видит именно разобщенность).

Справка: Опрос проводился 16 - 22 мая 2024 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего было опрошено 1067 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (подконтрольная Украине территория).

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (при этом из 1067 респондентов 22 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.