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НАПК нашло у экс-заместителя генпрокурора Вербицкого подозрительных активов на 29 млн грн

Александр ШумилинСреда, 3 июля 2024, 16:31
НАПК нашло у экс-заместителя генпрокурора Вербицкого подозрительных активов на 29 млн грн
Фото: НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения в действиях бывшего заместителя Генерального прокурора Украины, свидетельствующие о его незаконном обогащении на почти 29 млн грн.

Источник: сообщение НАПК

Детали: Речь идет об уволенном недавно заместителе генпрокурора Дмитрии Вербицком. Во время мониторинга его образа жизни НАПК установило, что по его поручению связанные с ним лица получили дорогие автомобили и недвижимость.

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Ведомство привело перечень таких активов:

  • автомобиль LEXUS ES 300H стоимостью более 960 тыс. грн,
  • автомобиль LEXUS NX 300H стоимостью более 480 тыс. грн,
  • автомобиль PORSCHE MACAN T стоимостью 3,5 млн грн,
  • дом и земельный участок в Киеве стоимостью 16,3 млн грн,
  • дом и земельный участок в Одессе стоимостью 10 млн грн,
  • квартира и земельный участок в Турции стоимостью 3,9 млн грн.

Кроме того, НАПК не смогло установить законных источников происхождения у служащего более 2 млн грн, а также криптовалюты Tether.

Материалы в отношении экс-заместителя генпрокурора направили в Национальное антикоррупционное бюро Украины для присоединения их к материалам уголовного производства и проведения досудебного расследования.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

1 июля генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию своего заместителя Дмитрия Вербицкого, против которого НАБУ начало уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения.

Темы: НАПКОфис генпрокурора
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