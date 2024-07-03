НАПК нашло у экс-заместителя генпрокурора Вербицкого подозрительных активов на 29 млн грн
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения в действиях бывшего заместителя Генерального прокурора Украины, свидетельствующие о его незаконном обогащении на почти 29 млн грн.
Источник: сообщение НАПК
Детали: Речь идет об уволенном недавно заместителе генпрокурора Дмитрии Вербицком. Во время мониторинга его образа жизни НАПК установило, что по его поручению связанные с ним лица получили дорогие автомобили и недвижимость.
Ведомство привело перечень таких активов:
- автомобиль LEXUS ES 300H стоимостью более 960 тыс. грн,
- автомобиль LEXUS NX 300H стоимостью более 480 тыс. грн,
- автомобиль PORSCHE MACAN T стоимостью 3,5 млн грн,
- дом и земельный участок в Киеве стоимостью 16,3 млн грн,
- дом и земельный участок в Одессе стоимостью 10 млн грн,
- квартира и земельный участок в Турции стоимостью 3,9 млн грн.
Кроме того, НАПК не смогло установить законных источников происхождения у служащего более 2 млн грн, а также криптовалюты Tether.
Материалы в отношении экс-заместителя генпрокурора направили в Национальное антикоррупционное бюро Украины для присоединения их к материалам уголовного производства и проведения досудебного расследования.
Предыстория:
1 июля генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию своего заместителя Дмитрия Вербицкого, против которого НАБУ начало уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения.