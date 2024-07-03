До двух возросло количество жертв в результате атаки россиян на Полтавщину
Среда, 3 июля 2024, 19:18
Российские военные 3 июля атаковали Полтавскую область, в результате чего погибли два человека.
Источник: председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин
Прямая речь: "По предварительной информации, погиб один гражданский человек, еще трое травмированы. Один из них в тяжелом состоянии".
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Детали: Также, по словам главы ОВА, обломками повреждены школа и детский сад в Полтавском районе.
Обновлено: Впоследствии Пронин написал, что в больнице умерла 85-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения.
Что предшествовало:
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- В небе над Полтавской областью 3 июля противовоздушная оборона ликвидировала российскую управляемую авиационную ракету.