До двух возросло количество жертв в результате атаки россиян на Полтавщину

Российские военные 3 июля атаковали Полтавскую область, в результате чего погибли два человека.

Источник: председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин

Прямая речь: "По предварительной информации, погиб один гражданский человек, еще трое травмированы. Один из них в тяжелом состоянии".

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ФОТО: ПОЛТАВСКАЯ ОВА

Детали: Также, по словам главы ОВА, обломками повреждены школа и детский сад в Полтавском районе.

ФОТО: ПОЛТАВСКАЯ ОВА

Обновлено: Впоследствии Пронин написал, что в больнице умерла 85-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения.

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