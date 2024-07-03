Bloomberg: Демократы обсуждают письмо к Байдену с просьбой снять свою кандидатуру

Издание Bloomberg узнало, что десятки демократов в Палате представителей США раздумывают над тем, чтобы подписать письмо с требованием к президенту Джо Байдену снять свою кандидатуру с избирательной гонки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Среди демократов растет паника, что кандидатура Байдена может стоить им контроля над Конгрессом.

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Байден стремительно теряет поддержку законодателей и кандидатов от Демократической партии, которые обеспокоены тем, что дальнейшее баллотирование 81-летнего президента приведет к победе республиканцев в Вашингтоне и бесконтрольному президентству Дональда Трампа.

Чиновник подчеркнул, что письмо циркулирует среди демократов, которые баллотируются на переизбрание в традиционно безопасных демократических округах. Это, по словам чиновника, подчеркивает, насколько распространялась паника в партии.

Только один действующий демократ Палаты представителей – Ллойд Доггетт из Техаса – пока публично призвал Байдена сняться с выборов, а несколько других дистанцировались от президента.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в среду Белый дом опроверг сообщения The New York Times о том, что президент рассматривает возможность отказаться от участия в гонке всего за четыре месяца до выборов.

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