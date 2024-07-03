США объявили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн
В Белом доме объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $150 млн.
Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, цитирует "Европейская правда"
Прямая речь: "Администрация Байдена объявляет о существенном пакете новой военной помощи для Украины, поскольку США продолжают поддерживать Украину в борьбе с российским вторжением".
Детали: По словам Жан-Пьер, это уже седьмой пакет военной помощи, который Байден авторизовал со времени принятия Конгрессом закона о помощи Украине в апреле.
"Он включает ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, другие критические возможности, взятые из запасов американской армии", – сказала пресс-секретарь.
Пакет также включает финансирование, которое будет использовано министерством обороны для закупки перехватчиков, чтобы помочь Украине защитить военных на линии фронта и города против российских воздушных атак.
Пресс-секретарь отметила, что помощь США имела решающее значение в войне в последние месяцы и благодаря смелости украинских воинов и вооружению, предоставленному США и партнерами, "понятно, что российское наступление вокруг Харькова стало ошибкой".
В Пентагоне уточнили, что в новый пакет войдут:
- Ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
- Боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 81-мм минометные мины;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые из трубы;
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
- оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
- Тактические транспортные средства для буксировки и транспортировки оборудования;
- Тактические аэронавигационные системы и оборудование для поддержки авиации; и
- запасные части, техническое обслуживание и другое полевое и вспомогательное оборудование.
Что предшествовало: Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 225 миллионов долларов США объявляли 7 июня.
Кроме того, Соединенные Штаты решили предоставлять приоритет поставке зенитных ракет Украине перед другими государствами, которые разместили соответствующие заказы. Речь идет, в частности, о ракетах к Patriot и NASAMS.