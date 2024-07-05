На юге оккупанты угрожают депортацией жителям без паспорта РФ – сопротивление
По данным сопротивления, на временно оккупированных территориях юга враг угрожает выгнать через блокпост в Васильевке Запорожской области тех, кто не получил паспорт РФ.
Источник: ЦНС
Дословно: "На захваченных землях есть люди, которые, несмотря на оккупацию, не могут оставить родной дом по разным обстоятельствам. Именно их россияне принудительно паспортизируют в рамках имперской политики".
Детали: В сопротивлении отмечают, что россияне не смогли паспортизировать большинство населения и вынуждены прибегать к угрозам.
В частности, говорят в ЦНС, во время последних рейдов на юге жителям обещали выгнать через блокпост в Украину и конфисковать имущество.
Дословно: "Такую практику оккупанты уже неоднократно применили и раньше. Местных жителей показательно вывозят на блокпост и депортируют из их родного края".