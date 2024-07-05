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На юге оккупанты угрожают депортацией жителям без паспорта РФ – сопротивление

Ольга ГлущенкоПятница, 5 июля 2024, 03:50
На юге оккупанты угрожают депортацией жителям без паспорта РФ – сопротивление
иллюстративное фото PIXABAY.COM

По данным сопротивления, на временно оккупированных территориях юга враг угрожает выгнать через блокпост в Васильевке Запорожской области тех, кто не получил паспорт РФ.

Источник: ЦНС

Дословно: "На захваченных землях есть люди, которые, несмотря на оккупацию, не могут оставить родной дом по разным обстоятельствам. Именно их россияне принудительно паспортизируют в рамках имперской политики".

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Детали: В сопротивлении отмечают, что россияне не смогли паспортизировать большинство населения и вынуждены прибегать к угрозам.

В частности, говорят в ЦНС, во время последних рейдов на юге жителям обещали выгнать через блокпост в Украину и конфисковать имущество.

Дословно: "Такую практику оккупанты уже неоднократно применили и раньше. Местных жителей показательно вывозят на блокпост и депортируют из их родного края".

Темы: Запорожская областьоккупация
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