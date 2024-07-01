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Убийство чиновника Запорожского горсовета: задержали вероятного соучастника покушения

Анастасия ПроцПонедельник, 1 июля 2024, 16:11
Убийство чиновника Запорожского горсовета: задержали вероятного соучастника покушения
фото: Запорожская областная прокуратура

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в причастности к убийству директора Департамента правового обеспечения Запорожского городского совета Максим Денщика.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "Правоохранители в рамках скоординированных совместных действий установили личность стрелка и его соучастника. После совершения преступления они покинули Запорожье и скрывались на территории других областей".

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фото: Запорожская областная прокуратура

Детали: Сообщается, что одного из них задержали и сообщили о подозрении. Сейчас он по решению суда находится под стражей. Стрелка объявили в розыск.

Предыстория:

  • 11 июня в Запорожье возле подъезда многоэтажки неизвестные совершили покушение на местного чиновника Максима Денщика, который ранее заявлял о давлении и угрозах со стороны председателя ЗОВА Федорова Ивана. От полученных ранений мужчина скончался, а злоумышленник скрылся.
  • Федоров, комментируя инцидент, отметил, что расследование резонансного убийства — на особом контроле.

Темы: Запорожская областьубийство
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