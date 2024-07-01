Убийство чиновника Запорожского горсовета: задержали вероятного соучастника покушения

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в причастности к убийству директора Департамента правового обеспечения Запорожского городского совета Максим Денщика.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "Правоохранители в рамках скоординированных совместных действий установили личность стрелка и его соучастника. После совершения преступления они покинули Запорожье и скрывались на территории других областей".

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фото: Запорожская областная прокуратура

Детали: Сообщается, что одного из них задержали и сообщили о подозрении. Сейчас он по решению суда находится под стражей. Стрелка объявили в розыск.

Предыстория: