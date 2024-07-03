Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

От удара дроном оккупантов в Запорожской области погиб гражданский 

Александр ШумилинСреда, 3 июля 2024, 17:41
От удара дроном оккупантов в Запорожской области погиб гражданский 
скриншот

В результате удара российских войск в селе Новопавловка Пологовского района Запорожской области погиб гражданский.

Источник: сообщение руководителя Запорожской ОГА Ивана Федорова

Прямая речь: "Россияне убили 36-летнего мужчину в селе Новопавловка Пологовского района Запорожской области.

Реклама:

Оккупанты атаковали дроном рядом с жилым домом. Попали по гражданскому. От полученных травм мужчина погиб на месте".

Предыстория:

  • Утром 3 июля россияне атаковали Днепр. В городе раздавались взрывы, повреждения получил торговый центр. По состоянию на 13:30 было известно об уже 5 погибших и 47 пострадавших.

Темы: Запорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Затонул один из самых современных кораблей ВМС Ирана

видеоISW: у украинских военных есть технологическая инновация, которая ослабит давление на ПВО

В нескольких городах Франции начались беспорядки

обновленоЭтой ночью страну атаковали несколько групп крылатых ракет

фотоОрбан прибыл в Пекин

Во Франции сенсационно выигрывают левые, ультраправые лишь третьи – экзитполл

Все новости...
Запорожская область
Россияне укрыли огнем 8 населенных пунктов Запорожской области, ранен мужчина
Убийство чиновника Запорожского горсовета: задержали вероятного соучастника покушения
Удар РФ по Вольнянску: количество раненых возросло до 38
Последние новости
09:20
Цены на нефть упали из-за ослабления геополитического напряжения на Ближнем Востоке
09:11
Восстановление городов и "модернист" Зеленский. В каких городах мы будем жить после войны
08:55
Спикер Джонсон встретится с Зеленским во время саммита НАТО
08:50
Потерять нельзя восстановить. Как разрушенные войной города восстают из пепла
08:48
Россияне за сутки более 50 раз штурмовали Покровское направление - Генштаб
08:20
Премьер Франции уйдет в отставку
08:13
легкая атлетикаЕще один мировой рекорд: На этапе Бриллиантовой лиги установили новый топ-результат в беге на 1500 метрів
08:06
Результаты выборов во Франции: левые заняли первое место, ультраправые стали третьими
08:01
Ночью над Украиной сбили 3 из 6 ракет
07:44
По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ, в воздухе еще могут быть 5 бомбардировщиков Ту-95
Все новости...
Реклама:
Реклама: