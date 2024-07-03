От удара дроном оккупантов в Запорожской области погиб гражданский
Среда, 3 июля 2024, 17:41
В результате удара российских войск в селе Новопавловка Пологовского района Запорожской области погиб гражданский.
Источник: сообщение руководителя Запорожской ОГА Ивана Федорова
Прямая речь: "Россияне убили 36-летнего мужчину в селе Новопавловка Пологовского района Запорожской области.
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Оккупанты атаковали дроном рядом с жилым домом. Попали по гражданскому. От полученных травм мужчина погиб на месте".
Предыстория:
- Утром 3 июля россияне атаковали Днепр. В городе раздавались взрывы, повреждения получил торговый центр. По состоянию на 13:30 было известно об уже 5 погибших и 47 пострадавших.