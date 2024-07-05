Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Экс-президента Бразилии Болсонару обвиняют в присвоении драгоценностей – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 5 июля 2024, 06:42
Экс-президента Бразилии Болсонару обвиняют в присвоении драгоценностей – СМИ
Болсунару, фото: Marcos Corrêa/PR/Flickr

Федеральная полиция Бразилии в четверг обвинила бывшего президента Жаира Болсонару в хищении драгоценностей, которые он получил на посту главы государства, в том числе предметов роскоши, подаренных правительством Саудовской Аравии.

Источник: Reuters со ссылкой на источники в полиции

Детали: Это уже второй раз официально обвиняет Болсонару в преступлении. В марте ему было предъявлено обвинение в подделке документов о вакцинации от COVID-19.

Реклама:

Драгоценности, часть из которых была изготовлена швейцарской компанией Chopard, оценивались в 3,2 миллиона долларов и включали бриллиантовое ожерелье, кольцо, часы и серьги, подаренные Болсонару и бывшей первой леди Мишель Болсонару правительством Саудовской Аравии.

Часть драгоценностей изъяли таможенники в международном аэропорту Сан-Паулу в октябре 2021 года, когда нашли их в рюкзаке помощника правительства, который возвращался из Эр-Рияда.

Полиция обвинила Болсонару в отмывании денег, преступном сотрудничестве и хищении.

ВИДЕО ДНЯ

Ни федеральная полиция Бразилии, ни адвокат Болсонару не прокомментировали обвинений.

В то же время сын экс-президента Бразилии написал в социальных сетей "X", что Болсонару "преследуют".

Его защита ранее отрицала, что бывший президент совершил какие-либо преступления.

В рамках расследования в прошлом году полиция провела санкционированные обыски в домах военных, которые якобы помогли Болсонару продать часть драгоценностей в Соединенных Штатах.

Тогда судья Мораес заявил, что драгоценности были проданы, но не были задекларированы.

Ранее в четверг новостной сайт G1 сообщил, что полиция официально обвинила Болсонару.

Теперь генеральный прокурор Бразилии может решить, предъявлять ли обвинения Болсонару на основе обвинений полиции. Позже бывшему президенту могут предъявить обвинения, если судья примет во внимание эти потенциальные обвинения.

Напомним: Посольство Венгрии в Бразилии на два дня в феврале поселило у себя Болсонару после того, как правоохранители конфисковали его паспорт в рамках уголовного расследования о попытке госпереворота.

Больше о том, как Жаир Болсонару лишился власти в Бразилии, слушайте в подкасте "світ не sweet" от "Украинской правды".

Темы: Бразилия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоАвтобус с 40 паломниками перевернулся на Тернопольщине

видеоРоссия начала скидывать 3-тонные ФАБы на Украину

видеоЗеленский собирает глав областей после возвращения из США

Трамп после покушения: Я никогда не сдамся

Зеленский пожелал Трампу скорейшего выздоровления после покушения

Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW

Все новости...
Бразилия
Взгляд из Бразилии: как воспринимает Украину самая большая страна Южной Америки
Зеленский готов услышать мнения Китая и Бразилии, когда они присоединятся к принципам Саммита мира
Путин поговорил с президентом Бразилии об Украине и Саммите мира
Последние новости
15:39
Учреждения, скупающие китайские облигации, вредят экономике - китайские госСМИ
15:26
фотоВласти Курска сообщили об атаке на телевышку и заправку
15:13
Спецкомиссия в Конгрессе США вызывает руководительницу Тайной службы из-за покушения на Трампа
15:08
Евро-2024Кейн: Мы не можем допустить поражение, как на прошлом Евро
14:51
Минобороны: Чиновники НАТО похвалили украинскую систему Delta
14:42
В Литве полиция обнаружила фургон с группой нелегалов
14:40
Вблизи Персидского залива ученые нашли одну из древнейших христианских построек
14:20
За неделю Нацбанк продал 532 миллиона долларов на межбанке
14:06
Евро-2024Финал ЧЕ. Испания - Англия: прогноз Чемпиона
13:54
фотоРФ атаковала Купянский район: ранена женщина, горели склады
Все новости...
Реклама:
Реклама: