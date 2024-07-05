Экс-президента Бразилии Болсонару обвиняют в присвоении драгоценностей – СМИ

Федеральная полиция Бразилии в четверг обвинила бывшего президента Жаира Болсонару в хищении драгоценностей, которые он получил на посту главы государства, в том числе предметов роскоши, подаренных правительством Саудовской Аравии.

Источник: Reuters со ссылкой на источники в полиции

Детали: Это уже второй раз официально обвиняет Болсонару в преступлении. В марте ему было предъявлено обвинение в подделке документов о вакцинации от COVID-19.

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Драгоценности, часть из которых была изготовлена швейцарской компанией Chopard, оценивались в 3,2 миллиона долларов и включали бриллиантовое ожерелье, кольцо, часы и серьги, подаренные Болсонару и бывшей первой леди Мишель Болсонару правительством Саудовской Аравии.

Часть драгоценностей изъяли таможенники в международном аэропорту Сан-Паулу в октябре 2021 года, когда нашли их в рюкзаке помощника правительства, который возвращался из Эр-Рияда.

Полиция обвинила Болсонару в отмывании денег, преступном сотрудничестве и хищении.

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Ни федеральная полиция Бразилии, ни адвокат Болсонару не прокомментировали обвинений.

В то же время сын экс-президента Бразилии написал в социальных сетей "X", что Болсонару "преследуют".

Его защита ранее отрицала, что бывший президент совершил какие-либо преступления.

В рамках расследования в прошлом году полиция провела санкционированные обыски в домах военных, которые якобы помогли Болсонару продать часть драгоценностей в Соединенных Штатах.

Тогда судья Мораес заявил, что драгоценности были проданы, но не были задекларированы.

Ранее в четверг новостной сайт G1 сообщил, что полиция официально обвинила Болсонару.

Теперь генеральный прокурор Бразилии может решить, предъявлять ли обвинения Болсонару на основе обвинений полиции. Позже бывшему президенту могут предъявить обвинения, если судья примет во внимание эти потенциальные обвинения.

Напомним: Посольство Венгрии в Бразилии на два дня в феврале поселило у себя Болсонару после того, как правоохранители конфисковали его паспорт в рамках уголовного расследования о попытке госпереворота.

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