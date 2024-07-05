ВСУ за сутки отминусовали более тысячи оккупантов и 54 артсистемы
Пятница, 5 июля 2024, 07:29
Минус 1 110 солдат, 10 танков и 11 ББМ − таковы потери России в развязанной ею войне против Украины.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.07.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 548 580 (+1 110) человек,
- танков − 8 142 (+10) ед,
- боевых бронированных машин − 15 611 (+11) ед,
- артиллерийских систем − 14 831 (+54) ед,
- РСЗО − 1 115 (+0) ед,
- средств ПВО − 878 (+0) ед,
- самолетов − 360 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 751 (+57) ед,
- крылатых ракет − 2 342 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 19 977 (+54) ед,
- специальной техники − 2 473 (+5) ед.
Данные уточняются.