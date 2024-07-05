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ВСУ за сутки отминусовали более тысячи оккупантов и 54 артсистемы

Ирина БалачукПятница, 5 июля 2024, 07:29
ВСУ за сутки отминусовали более тысячи оккупантов и 54 артсистемы
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Минус 1 110 солдат, 10 танков и 11 ББМ − таковы потери России в развязанной ею войне против Украины.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.07.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 548 580 (+1 110) человек,
  • танков − 8 142 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 611 (+11) ед,
  • артиллерийских систем − 14 831 (+54) ед,
  • РСЗО − 1 115 (+0) ед,
  • средств ПВО − 878 (+0) ед,
  • самолетов − 360 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 751 (+57) ед,
  • крылатых ракет − 2 342 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 19 977 (+54) ед,
  • специальной техники − 2 473 (+5) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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