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Оккупанты за сутки убили 3 гражданских в Донецкой области, еще 24 ранены

Анастасия ПроцПятница, 5 июля 2024, 10:06
Оккупанты за сутки убили 3 гражданских в Донецкой области, еще 24 ранены
ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

В результате российских ударов по Донецкой области 4 июля погибли 3 человека, еще 24 ранены.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "За 4 июля россияне убили 3 жителей Донецкой области: в Стенках, Закитном и Красногоровке. Еще 24 человека в области за сутки получили ранения".

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ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Детали: По словам Филашкина, всего за сутки россияне 32 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. Также глава ОВА подчеркивает, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

 
ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Предыстория:

  • Российские войска во второй половине дня 4 июля нанесли комбинированный удар по городам Новогродовка и Украинск Донецкой области, в результате чего были ранены 10 человек, среди которых 5 детей.

Темы: Донецкая областьжертвы
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