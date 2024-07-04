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Россияне атаковали Новогродовку и Украинск дронами и "Ураганами": ранены пятеро детей

Станислав ПогориловЧетверг, 4 июля 2024, 20:08
Россияне атаковали Новогродовку и Украинск дронами и Ураганами: ранены пятеро детей
Фото: Донецкая облпрокуратура

Российские войска во второй половине дня 4 июля нанесли комбинированный удар по городам Новогродовка, а также Украинск Донецкой области, в результате чего были ранены 10 человек, среди которых 5 детей.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Facebook

Детали: Сообщается, что в 16.30, российские захватчики с помощью FPV-дрона обстреляли двухэтажный жилой дом в Новогродовке. В результате попадания боеприпаса получила ранения супружеская пара.

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Через час враг нанес повторный удар из РСЗО "Ураган". В результате обстрела были травмированы юноши 18 и 20 лет, три 17-летних парня и две девушки 14 лет.

Также россияне из реактивной системы залпового огня атаковала существенно Украинск, телесные повреждения получила 75-летняя женщина.

Сообщается, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Окончательное количество пострадавших уточняется.

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Также в городах повреждены многоквартирные дома, гаражи, админздания, кафе.

Темы: Донецкая областьобстрелжертвывойна
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