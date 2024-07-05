Кабмин утвердил Умерову еще двух заместителей

Кабинет министров утвердил в должности заместителей министра обороны Украины Анатолия Клочко и Александра Сергея.

Источник: сообщение КМУ

Детали: Согласно информации на сайте правительства Анатолий Клочко - профессиональный военный, уроженец Харькова, окончил Саратовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, в 2003 году - Национальную академию обороны Украины, а в 2019 году - Национальный университет обороны Украины.

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Анатолий Клочко

"С 1999 по 2005 год был командиром ракетной бригады армейского корпуса. В 2018-2020 годах возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление. С 2020 по 2022 год занимал должность начальника Центрального управления обеспечения средствами поражения", - говорится на сайте Кабмина.

Александр Сергей - окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище, получил специальность по квалификации офицер военного управления оперативно-тактического уровня в Киевском Институте Сухопутных войск.

Александр Сергей

С 2010 года находился на руководящих должностях в Вооруженных силах Украины, отвечая за направления логистического обеспечения армии.

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