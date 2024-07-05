Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Кабмин утвердил Умерову еще двух заместителей

Александр ШумилинПятница, 5 июля 2024, 18:17
Кабмин утвердил Умерову еще двух заместителей
Скриншот

Кабинет министров утвердил в должности заместителей министра обороны Украины Анатолия Клочко и Александра Сергея.

Источник: сообщение КМУ

Детали: Согласно информации на сайте правительства Анатолий Клочко - профессиональный военный, уроженец Харькова, окончил Саратовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, в 2003 году - Национальную академию обороны Украины, а в 2019 году - Национальный университет обороны Украины.

Реклама:
 
Анатолий Клочко

"С 1999 по 2005 год был командиром ракетной бригады армейского корпуса. В 2018-2020 годах возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление. С 2020 по 2022 год занимал должность начальника Центрального управления обеспечения средствами поражения", - говорится на сайте Кабмина.

Александр Сергей - окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище, получил специальность по квалификации офицер военного управления оперативно-тактического уровня в Киевском Институте Сухопутных войск.

 
Александр Сергей

С 2010 года находился на руководящих должностях в Вооруженных силах Украины, отвечая за направления логистического обеспечения армии.

ВИДЕО ДНЯ

У Умерова сейчас 9 заместителей.

Предыстория:

Темы: МинобороныУмеров Рустем
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия привлекла к боевым действиям недостаточно оснащенные подразделения из оперативного резерва – ISW

Байден: Политика не может быть "буквальным полем битвы"

Евро-2024Испания одолела Англию в финале ЧЕ и стала самой титулованной сборной в Европе

Столтенберг об идее сбивания Польшей ракет над Украиной: НАТО не будет вовлечено в конфликт

фотоРуководитель детективов БЭБ попал в двойное ДТП в Киеве – источники

Жара в Украине в понедельник будет достигать 41°

Все новости...
Минобороны
МОУ: Уже 2 млн украинцев обновили данные в "Резерв+", у ТЦК на это ушло бы 235 дней
В Минобороны подтвердили уничтожение российского центра космической связи в Крыму 23 июня
Минобороны сообщило о пересмотре стандартов товаров для ВСУ
Последние новости
04:50
Россия привлекла к боевым действиям недостаточно оснащенные подразделения из оперативного резерва – ISW
04:16
Оккупационные власти заявили об атаке БпЛА на Севастополь
03:48
Байден: Политика не может быть "буквальным полем битвы"
03:18
Власти РФ заявили о падении БпЛа на территорию электроподстанции в Липецкой области
02:40
Оккупанты запретили въезд в 15-километровую зону берега Днепра на Херсонщине – сопротивление
02:06
ФутболПродолжится ли доминирование Аргентины? 5 интриг финала Кубка Америки-2024
01:44
В Одессе прогремел взрыв – СМИ
01:14
Гроза во Львове вызвала пожары и перепады напряжения
01:00
Евро-2024Испания установила рекорд чемпионатов Европы
00:50
Евро-2024Ямал признан лучшим молодым игроком Евро-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: