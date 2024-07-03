МОУ: Уже 2 млн украинцев обновили данные в "Резерв+", у ТЦК на это ушло бы 235 дней

С 18 мая, когда начало работу приложение "Резерв+", его услугами для обновления персональных данных и оформления военно-учетных документов воспользовались уже 2 миллиона украинцев.

Источник: замминистра обороны Екатерина Черногоренко, которую цитирует пресс-служба МОУ

Прямая речь: "Уже 2 миллиона украинцев обновили свои данные в Резерв+. Без потери времени и ожидания. Количество людей, обновляющих данные, продолжает расти каждый день. Мы посчитали: если бы 2 миллиона пошли одновременно обновлять данные во все ТЦК в Украине, то это бы заняло более 235 дней".

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Детали: Черногоренко отметила, что обновление данных через приложение занимает всего несколько минут. Благодаря этому "Резерв+" стал первым местом, куда украинцы обращаются для обновления данных. На втором месте - ЦНАПы, на третьем - ТЦК и СП.